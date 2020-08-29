«КАМАЗ» назвал запланированный объем поставок пожарных автомобилей в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - ПАО "КАМАЗ" Республики Татарстан Российской Федерации поставит в Туркменистан еще 74 пожарных автомобилей для пожарных частей Государственной службы пожарной безопасности Туркменистана, сказал Trend региональный представитель АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" Марат Гарифуллин.

При этом, Гарифуллин отметил, что на данный момент "КАМАЗ" поставил 47 пожарных автомобилей в Туркменистан.

Он отметил, что в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве между ПАО "КАМАЗ" и Агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана предусмотрена поставка самосвалов, бортовых автомобилей, автоцистерн, строительной техники, а также спецтехники в Туркменистан.

"Отдельно хотелось бы отметить поставку автопоездов в составе седельных тягачей КАМАЗ-5490 с полуприцепами НЕФАЗ-93341", - добавил Гарифуллин .

Также, Гарифуллин сказал о влиянии пандемии коронавируса на сотрудничество компании с Туркменистаном:

"Сложившаяся в мире ситуация по распространению COVID-19 безусловно повлияла на текущую двухстороннею работу. Несмотря на возникшую ситуацию, исполнение намеченных планов не остановлено и будет выполнено в полном объеме".

Как ранее сообщали Trend в "КАМАЗ", в 2020 году компания поставит в Туркменистан 690 автомобилей различного назначения.

Отметим, что в 2019 году между ПАО "КАМАЗ" и Агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана было подписано соглашение, согласно которому была оговорена поставка 1,982 тысячи единиц автотехники КАМАЗ различного назначения с 2019 по 2021 годы.

Также, компания собирается открыть новые современные сервисные центры в четырёх регионах Туркменистана.

"Учитывая выполненную работу и поставленные цели можно дать высокую оценку двухстороннему сотрудничеству Туркменистана и ПАО "КАМАЗ". Мы высоко ценим оказанное нам доверие и благодарим за возможность поставки автотехники для различных отраслей народного хозяйства Туркменистана", - отметили ранее в компании.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva