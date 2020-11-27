В одном из районов Азербайджана завершается реконструкция автомобильной дороги (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана завершается реконструкция автомобильной дороги Авшар - Салманбейли - Ашагы Авшар - Ходжавенд Агджабединского района, сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По данным Агентства, автомобильная дорога протяженностью 41 километр в направлении Авшар - Салманбейли - Ашагы Авшар - Ходжавенд отделяется от автомобильной дороги республиканского значения Мингячевир - станция Мингячевир - Бахрамтепе.

Дороги, в направлении этих сёл не соответствовали новым нормативам и на многих участках были на одном уровне с землей.

В соответствии с соответствующим распоряжением главы государства, ООО “Azərelmitətdiqatlayihə İnstitutu” при государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана был подготовлен дорожный проект с целью усовершенствования автомобильных дорог с V технической степени до IV.

В соответствии с проектом дорога реконструируется по нескольким маршрутам. Дорога протяженностью 27,4 километров ведет в сёла Авшар, Салманбейли, Ашагы Авшар и Ходжавенд, а также внутренние дороги сел Авшар протяженностью 5,6 километров, Салманбейли 2,9 километра, Ашагы Авшар 4,5 километра и Ходжавендская дорога протяженностью 600 метров.

На последнем этапе проекта будут построены четыре автобусные остановки вдоль дороги, для нормальной организации движения будет создана современная дорожная инфраструктура, 72 дорожных знака и информационных щитов, 840 сигнальных опор и указателей, будут нанесены дорожная и направляющая разметки.

Работы по строительству этой дороги ведутся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, которое также является ответственным за его исполнение.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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