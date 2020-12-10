ADY Konteyner продолжит транспортировку турецкого груза в Китай фидерным судном Beket Ata (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции в город Сиань (Китай) прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Trend в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Port Of Baku) грузовой состав на данный момент находится в азербайджанском порту Алят.

"Грузовой поезд состоит из 42 контейнеров, каждый из которых по 40 футов", - подчеркнули в Порту.

Было отмечено, что операторами состава, отправленного из Стамбула в Сиань по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, являются члены международного транспортного Консорциума – компании ADY Konteyner (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pasific Eurasia Logistics (Турция).

"Транспортировка контейнеров из Бакинского порта в порт Актау (Казахстан) будет осуществляться фидерным судном "Beket Ata", оператором которого является компания ADY Konteyner. Эти поезда начиная с 2021 года будут курсировать регулярно два раза в месяц.

На текущий момент состав преодолел железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс и Средний транспортный коридор Восток-Запад - Анкару, Сивас и Карс, после чего через Грузию прибыл в Азербайджан. Далее контейнеры с холодильниками турецкого производства отправятся по Каспийскому морю транзитом через Port Of Baku в Казахстан и на конечный пункт прибытия в китайский город Сиань", - сказали в Бакинском морском порту.

Отметим, что общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции - 8,693 тысяч километра (два континента, два моря и пять стран). Расчетное время в пути с Турции и до Китая - 12 суток.

Напомним, что грузовой состав отбыл с турецкой станции «Казлычешме» четвертого декабря 2020 года в 14:00 (GMT+3). В церемонии отправки состава принял участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. В ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был направлен первый грузовой состав, который проследовал через ж/д Баку-Тбилиси-Карс.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev