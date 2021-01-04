Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются из-за сильного тумана
БАКУ/Trend/ - Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Паша Кесамански.
По его словам, как только погодные условия нормализуются, все перенесенные рейсы будут выполнены в один день. Информация об этом будет предоставлена пассажирам.
Отметим, что медицинская справка с отрицательным результатом на COVID-19 пассажиров отмененных рейсов будет действительна при возобновлении полетов в этом направлении.
Напомним, что рейс Баку-Нахчыван-Баку выполняется раз в день.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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