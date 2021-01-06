Белорусские авиалинии продлили срок приостановки рейсов в Туркменистан

Транспорт 6 января 2021 12:12 (UTC+04:00)
Белорусские авиалинии продлили срок приостановки рейсов в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила срок приостановки рейсов в Туркменистан, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Этот срок был продлен до 1 февраля 2021 года.

Отмечается, что, помимо Ашхабада, «Белавиа» продлила приостановку рейсов и в ряд других городов.

При этом подчеркивается, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы или заменить дату вылета на другую до 30 марта 2021 года.

Напомним, что приостановка рейсов во всем мире происходит из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сказали ранее Trend в "Белавиа", авиакомпания готова в любой момент возобновить выполнение рейсов Минск-Ашхабад-Минск и подтвердила это коллегам из Туркменистана.

При этом отмечалось, что авиасообщение будет восстановлено сразу после получения разрешения от авиационных властей Туркменистана.

Компания добавила, что до пандемии авиасообщение со столицей Туркменистана осуществлялось один раз в неделю. В частности, это был вылет из Минска по вторникам с прибытием в Международный аэропорт Ашхабада на следующий день.

«Обратные рейсы выполнялись по средам», - отметили в "Белавиа".

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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