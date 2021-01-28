Налоговые поступления автопроизводителей Казахстана по итогам 2020 года выросли в 2,4 раза

Согласно данным Комитета госдоходов МФ РК, суммарные поступления производителей автомобильной техники в бюджет республики выросли в 2,4 раза, достигнув 11,8 млрд тенге (против 5 млрд тг по итогам 2019 года), передает Trend со ссылкой на Союз «КазАвтоПром».

Крупнейшим налогоплательщиком отрасли является завод «АЗИЯ АВТО». За январь-декабрь 2020 года в казну государства предприятием направлено 4,3 млрд тенге – это больше трети (36,4%) налоговых поступлений автопрома. По итогам отчетного периода доля налоговых отчислений выросла в 3,5 раза.

Налоговые платежи «СарыаркаАвтоПром» составили 3,8 млрд тенге (31,8% отраслевых платежей). Завод «СемАЗ» увеличил поступления в бюджет в 2,5 раза. Они составили 1,3 млрд тг, или 11% отраслевых платежей.

Далее в списке налогоплательщиков автопрома расположились «КАМАЗ-Инжиниринг» (1,2 млрд тг; 9,8%), «Hyundai Trans Auto» (743,3 млн тг; 6,3%), «Hyundai Trans Kazakhstan» (337,2 млн тг; 2,9%), а также «Уральскагрореммаш» с долей налоговых платежей 1,2% (139,2 млн тг) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (82 млн тг; 0,7%).

Общий объем налоговых поступлений предприятий автомобильной отрасли (включая розничную продажу и обслуживание автомобильной техники) по итогам 2020 г. достиг 68,7 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 11,5%.

Совокупные продажи автопроизводителей республики в отчетный период выросли на 48% и достигли 67 018 единиц техники.

По результатам отчетного периода продажи автотехники локальной сборки в денежном выражении достигли 535,9 млрд тг. По критерию выручки завод «СарыаркаАвтоПром» завершил год с самым высоким показателем в отрасли - 327,8 млрд тг, или 61,2%, хотя показал меньший объём налоговых отчислений по сравнению с «АЗИЯ АВТО», который реализовал техники на сумму 113,7 млрд тг (21,2%). Далее следуют «КАМАЗ-Инжиниринг» (26,1 млрд тг; 4,9%), «Daewoo Bus Kazakhstan» (22,1 млрд тг; 4,1%), «Hyundai Trans Auto» (17,9 млрд тг; 3,3%), «Hyundai Trans Kazakhstan» (14,9 млрд тг; 2,8%) и «СемАЗ» (13,4 млрд тг; 2,5%).