«Белавиа» назвала новые сроки переоформления билетов на рейсы в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила срок переоформления билетов на рейсы в Туркменистан до 30 июня 2021 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на «Белавиа».

Отмечается, что пассажиры могут однократно изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса, а также однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер».

Согласно сообщению, обмен билета возможно произвести в офисах продаж или онлайн.

Ранее срок переоформления билетов был установлен до 31 марта 2021 года.

Отметим, что помимо Туркменистана, правила переоформления билетов касаются также ряда других стран.

Напомним, что приостановка рейсов во всем мире происходит из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сказали ранее Trend в "Белавиа", авиакомпания готова в любой момент возобновить выполнение рейсов Минск-Ашхабад-Минск и подтвердила это коллегам из Туркменистана.

При этом отмечалось, что авиасообщение будет восстановлено сразу после получения разрешения от авиационных властей Туркменистана.

В компании добавили, что до пандемии авиасообщение со столицей Туркменистана осуществлялось один раз в неделю. В частности, это был вылет из Минска по вторникам с прибытием в Международный аэропорт Ашхабада на следующий день.

«Обратные рейсы выполнялись по средам», - отметили в "Белавиа".

(Автор: Джейла Алиева)

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