В ближайшее время TRACECA представит обновленную карту своих маршрутов

БАКУ/Trend/ - Первоначально по карте маршрута TRACECA несколько-летней давности было принято порядка 70 маршрутов, сказал Trend Постоянный представитель (Национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов.

По его словам, большая часть этих маршрутов не работала или являлась частью маршрута одной-двух стран.

«В рамках TRACECA в 2020 году мы приняли специальные критерии для определения этих маршрутов с целью их оптимизации», - добавил он.

Отметим, что маршрутом TRACECA считается тот маршрут, который пересекает две страны и одно морское плечо (стран Кавказа и Европы).

«В целях паспортизации мы убрали маршруты, которые были лишними, и сконцентрировались на основных маршрутах. Сейчас мы работаем над разработкой новой карты. В ближайшее время у нас уже будет карта нового маршрута TRACECA», - заявил Байрамов.

Напомним, что TRACECA - это система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением "TIR" (международных дорожных перевозок).

МПК TRACECA открыта всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики. Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономических отношений. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор, формируются с одной стороны в Западной и Центральной Европе, а с другой – в Центральной и Юго-Восточной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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