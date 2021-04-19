Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила срок приостановки рейсов в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Белавиа» Республики Беларусь продлила срок приостановки рейсов в Ашхабад (Туркменистан), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Отмечается, что срок был продлен до 30 апреля 2021 года. Согласно сообщению, помимо Туркменистана, «Белавиа» продлила приостановку рейсов и в ряд других стран.

Напомним, что авиарейсы во всем мире были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сказали ранее Trend в «Белавиа», авиакомпания готова в любой момент возобновить выполнение рейсов Минск-Ашхабад-Минск, что и подтвердила коллегам из Туркменистана.

При этом отмечалось, что воздушное сообщение будет восстановлено сразу после получения разрешения от авиационного ведомства Туркменистана.

В компании добавили, что до пандемии авиасообщение со столицей Туркменистана осуществлялось один раз в неделю – это был вылет из Минска по вторникам с прибытием в Международный аэропорт Ашхабада на следующий день, а обратные рейсы выполнялись по средам.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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