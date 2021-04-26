Новые международные транзитные маршруты Азербайджана расширят возможности сферы транспорта - министр

БАКУ /Trend/ - Новые международные транзитные маршруты, которые пройдут по освобожденным от оккупации азербайджанским территориям и Нахчыванской Автономной Республике, расширят возможности для участников транспортно - логистического сектора.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

"После восстановления освобожденных от оккупации территорий к автодорогам Азербайджана республиканского значения протяженностью 4,7 тысячи километров будут присоединены дороги длиной две тысячи километров. Новые международные транзитные маршруты, которые будут открыты на территории освобожденных земель и Нахчывана, расширят возможности для участников транспортно - логистического сектора", - сказал Набиев.

Он также отметил рост конкурентоспособности национальных автоперевозчиков не только на местном рынке, но и в регионе.

"Призываю местные компании стать частью глобальной сети, активизировать усилия по ее интеграции. Местные компании, предоставляющие инновационные, безопасные и надежные услуги, могут укрепить свои позиции на региональном рынке в рамках международного партнерства", - считает Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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