БАКУ /Trend/ - Обсуждается открытие авиасообщения между Ярославлем и Баку.

Об этом, как сообщает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ, сказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина на заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов.

"Взаимодействие бизнеса двух стран на уровне деловых советов началось в прошлом году", - сказала Пенягина.

По ее словам, в сентябре была организована бизнес-миссия в Азербайджан, по итогам которой некоторые ярославские предприятия нашли новых партнеров и начали поставки своей продукции.

"Пандемия внесла коррективы в общие планы, однако мы продолжаем работу в этом направлении. В сфере общих интересов – развитие транспортной логистики, туристического потока, наращивание объемов заключенных бизнес-контрактов. Уже сегодня обсуждается открытие авиасообщения между Ярославлем и Баку", - сказала Пенягина.

Отметим, что вопросы сотрудничества Ярославской области и Азербайджана были затронуты в рамках заседания Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов. В заседании приняли участие представители минэкономразвития России, министерства экономики Азербайджана, торговых представительств и бизнес-структур двух стран, департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области. Встреча состоялась в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что за первые три месяца 2021 года экспорт российской продукции в Азербайджан составил почти 450 миллионов долларов США. Таким образом, около 18 процентов азербайджанского импорта в первом квартале 2021 года составляет продукция российских предприятий. В первом квартале 2020 года Россия поставила в Азербайджан продукции на 433,7 миллиона долларов США. Доля российской продукции в азербайджанском импорте составляла 16,4 процента. Стоит отметить, что показатели российского экспорта в текущем году превосходят данные «допандемийного» 2019 года.

Основными товарными группами азербайджанского импорта в 2021 году являются: продукция машиностроения (26,7 процента всего импорта в страну), продовольственные товары и продукция АПК (18 процентов), транспортные средства и запасные части к ним (10,6 процента), изделия из черных металлов (6,5 процента), фармацевтическая продукция (4,5 процента).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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