Российская авиакомпания расширяет маршрут полетов в направлении Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) с 18 мая начнет выполнение рейсов из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Баку.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Nordwind, полеты будут выполняться один раз в неделю.

С 19 мая авиакомпания планирует начать полеты в Баку из Нижнего Новгорода и Казани.

"Полеты будут выполняться по четвергам из Нижнего Новгорода, по средам - из Казани (с 31 мая - по понедельникам)", - сообщает Nordwind.

Помимо этого, российский перевозчик планирует с 20 мая начать полеты из Ростова-на-Дону в Баку один раз в неделю - по средам, а с июня - по понедельникам.

При этом в авиакомпании отмечают, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может быть изменена.

Напомним, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией, въезд на территорию Азербайджана разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

У всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательным результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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