Транзитом через Азербайджан из Турции в Китай проследуют еще два экспортных грузовых поезда

БАКУ /Trend/ - Из Турции в Китай транзитом через Азербайджан пройдут еще два экспортных грузовых поезда.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление государственными железными дорогами (TCDD) Турции, 41 контейнер транзитом через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан будет доставлен в китайский город Сиань.

"Планируемое время прибытия в пункт назначения - порядка двух недель. Свыше 2,250 тысячи тонн грузов составляют строительные материалы и меламиновое покрытие", - говорится в сообщении TCDD.

Отмечается, что железная дорога Баку - Тбилиси - Карс является самым выгодным маршрутом для перевозки грузов между Азией и Европой. Цель Турции в этом направлении заключается в увеличении количества железнодорожных рейсов по маршруту Турция - Китай - Турция до 1,5 тысячи, говорится в сообщении TCDD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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