Азербайджан привлекает Беларусь к строительству современных населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привлекает Беларусь к строительству сельских населенных пунктов и поселков городского типа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

По данным ведомства, председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре и члены сопровождающей его делегации встретились с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем.

Стороны на встрече обсудили вопросы развития схем комплексной территориальной застройки, генеральных планов современных сельских населенных пунктов и поселков городского типа на территории Азербайджана, а также поставок строительных материалов.

Члены азербайджанской делегации также посетят белорусские города и агрогородки с целью изучения местного опыта в сфере разработки градостроительной документации, развития малых городов, подготовки концепции и создания агрогородков. Они ознакомятся с технологиями индустриального панельного домостроения, кроме того, белорусская сторона поделится своим опытом в области информационного моделирования в проектировании и строительстве (BIM-технологии).

«Высокий уровень взаимодействия Беларуси и Азербайджана, регулярные контакты представителей государственных органов, а также кропотливая работа бизнес-сообщества позволяют с оптимизмом смотреть в направлении еще большего укрепления взаимовыгодных отношений. Уверен, что данный визит послужит делу долгосрочного сотрудничества на благо процветания наших народов», - сказал Пархамович.

Министр отметил, что по итогам первого квартала 2021 года в товарообороте между двумя странами зафиксирована положительная динамика.

«Организации строительного комплекса Беларуси поставили в Азербайджан продукции на сумму более 3,5 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – сказал Пархамович.

Он отметил, что одним из самых популярных белорусских товаров, поставляемых в Азербайджан, является хрусталь.

«Белорусский стеклозавод «Неман» учитывает потребности населения каждой страны, в которую поставляется его продукция, в частности, специально для жителей Азербайджана предприятие изготавливает вид национальных стаканов – армуды.

Основу экспорта организаций строительной отрасли Беларуси в Азербайджан в январе - марте 2021 года составили железобетонные конструкции и металлоконструкции, оборудование и запчасти», – сказал Пархамович.

В свою очередь, Гулиев выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества строительных комплексов двух стран и реализации новых проектов.

Визит азербайджанской делегации в Беларусь продлится до 28 мая.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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