БАКУ /Trend/ - «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Перми в Баку, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

«В расписании пермского аэропорта появились рейсы в столицу Азербайджана Баку. Полеты будет выполнять компания «Уральские авиалинии», - говорится в сообщении.

Рейсы будут реализовываться по четвергам с 3 июня по 28 октября 2021 года. Тип воздушного судна: Airbus. В пути пассажиры проведут 2 часа и 5 минут. Вылет из Перми - в 08:30, прилет в Баку - в 10:35 по местному времени.

Стоимость билетов - от 16 146 рублей (220,23 доллара).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva