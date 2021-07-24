"Дочка" АЖД перевезла по БТК рекордное количество грузов с начала года
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Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)
Состоялась встреча вице-премьера правительства Азербайджана с делегацией во главе с замминистра экономразвития РФ (ФОТО)
Очень взволнованы увиденным на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - французский депутат (ФОТО)
Визит миссии российских компаний в Азербайджан поспособствует расширению взаимных экономических связей - министр
Утвержден новый состав комиссии Азербайджана по исполнению положений «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»
Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы - МИД Азербайджана
Аждар Зейналов в образе Гасан бека Зардаби. Церемония награждения артистов – друзей прессы (ВИДЕО, ФОТО)
Фармацевтические компании из Ирана и России подписали контракт на производство ветеринарных препаратов