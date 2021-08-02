Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан обратился к Азербайджану с предложением о возобновлении прямых авиарейсов.

Об этом сказал Trend начальник управления развития транспортных коридоров, логистики и транзита в министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов.

Как отметил Холматов, сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном развивается в разных направлениях, в связи с чем заключены соответствующие соглашения. Одно из них - это двустороннее межправительственное соглашение по авиационному сообщению, подписанное в 1996 году.

Согласно информации, до пандемии COVID-19 между Узбекистаном и Азербайджаном осуществлялись прямые рейсы. В частности, Uzbekistan Airways выполняла регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Баку – Ташкент с частотой три раза в неделю, тогда как Azerbaijan Airlines осуществляла рейсы по маршруту Баку – Ташкент – Баку два раза в неделю.

Сообщается, что в 2018 году Uzbekistan Airways выполнила 208 рейсов из Ташкента в Баку, в 2019 – 286 рейсов.

По словам Холматова, из-за пандемии в настоящее время прямые рейсы из Узбекистана в Азербайджан приостановлены.

"Узбекская сторона уже обратилась к азербайджанской стороне с предложением о возобновлении прямых рейсов. И в настоящее время Азербайджан рассматривает это предложение", — сказал Холматов.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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