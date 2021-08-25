Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву

20 августа из Туркменабата в Москву вылетел рейс 8536 российской авиакомпании S7, организованный посольством России, передает Trend со ссылкой на «Хроника Туркменистана».

Согласно информации посольства России, из Туркменабата рейсом авиакомпании S7 вылетели 173 человека.

В сообщении говорится, что Туркменские авиалинии организовали дополнительный внутренний рейс Ашхабад-Туркменабат для пассажиров рейса Туркменабат-Москва.

Отмечается, что это был восемнадцатый вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии коронавируса. Российское посольство организует в среднем два вывозных рейса из Туркменистана в месяц.

Напомним, что регулярное авиасообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года.