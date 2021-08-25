Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву
20 августа из Туркменабата в Москву вылетел рейс 8536 российской авиакомпании S7, организованный посольством России, передает Trend со ссылкой на «Хроника Туркменистана».
Согласно информации посольства России, из Туркменабата рейсом авиакомпании S7 вылетели 173 человека.
В сообщении говорится, что Туркменские авиалинии организовали дополнительный внутренний рейс Ашхабад-Туркменабат для пассажиров рейса Туркменабат-Москва.
Отмечается, что это был восемнадцатый вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии коронавируса. Российское посольство организует в среднем два вывозных рейса из Туркменистана в месяц.
Напомним, что регулярное авиасообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами
Азербайджан и Турция исследуют возможности внедрения технологий IV промышленной революции в двусторонней торговле
В Азербайджане гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендована третья доза вакцины от коронавируса
Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме – Сакит Мамедов
В Азербайджане рассматривается возможность создания совместного с компанией из РФ производства по переработке сельхозпродукции
Центром общественных свобод телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья азербайджанского автора о гуманитарной проблеме карабахского конфликта
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)
Мы продолжим поддержку национальных специалистов Азербайджана в деле разминирования - резидент-координатор ООН
Президент Ильхам Алиев: Использовав все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность