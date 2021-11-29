Компания Alliance Logistics планирует подключить Иран к российско-азербайджанскому ж/д проекту

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Alliance Logistics планирует подключить Иран к совместному российско-азербайджанскому железнодорожному проекту "Агроэкспресс".

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления Alliance Logistics Натиг Гейдаров.

По его словам, Иран экспортирует в Россию сельскохозяйственную продукцию, которая перевозится автомобильным транспортом.

"Наша цель - привлечь как можно больше грузов на железнодорожный транспорт. Это дешевле, в один вагон вмещается больше, чем в один грузовик. Иранская сторона на сегодняшний день не участвует в совместном российско-азербайджанском проекте "Агроэкспресс", по нашей инициативе планируется подключение этой страны в проект", - отметил он.

Также Гейдаров сообщил, что в Россию транзитом через Азербайджан иранские грузы идут в основном по международному транспортному коридору "Север-Юг".

"Этот коридор подразумевает не только перевозку грузов из Ирана. Он открывает для нас выход на рынки Индии, Пакистана. Россия по этому маршруту экспортирует стройматериалы, зерновые, а в обратном направлении - фрукты и овощи, текстильные изделия", - подчеркнул председатель правления.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev