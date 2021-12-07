Эксперт назвал перспективу развития транзитных коммуникаций Азербайджана с международными транспортными коридорами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в перспективе может развивать транзитные коммуникации, связанные с международными транспортными коридорами, только в качестве распределительного узла.

Об этом сказал Trend российский политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

По его словам, Азербайджан в ближайшее время сможет увеличитьтранзитный грузопоток на 40 процентов.

Кроме того, Караваев отметил, что в рамках поддержания инфраструктуры проекта "Один пояс - один путь" на Каспии ни о каких серьезных китайских инвестициях в основные порты Актау и Баку речь не шла.

"Эти объекты инфраструктуры развивались исключительно как национальные проекты Казахстана и Азербайджана, а внешние инвесторы были из ОАЭ и инфраструктурных мировых банков. В то же время Пекин уделял пристальное внимание развитию порта Гвадар в Пакистане, так как он был необходим и для переноса потока контейнеров из перегруженных портов тихоокеанского побережья КНР, и как способ конкуренции с Индией", - сказал Караваев.

По мнению эксперта, наиболее оптимальный сценарий для Азербайджана и его партнеров в проекте "Один пояс - один путь" - создание единой управляющей компании этого маршрута.

"По-прежнему масса сложностей сохраняется из-за множества операторов на линии транзита.Развитие каспийского сегмента трансъевразийского транзита по-прежнему остается задачей стран этого региона", - сказал Караваев.

Также эксперт считает, что ситуацию упрощает наличие железнодорожного сегмента Баку-Тбилиси-Карс и присутствие здесь единого оператора в лице азербайджанских компаний ADY Container и Alliance Logistics. В этом плане азербайджанская инфраструктура логистических услуг наиболее развита.

"Инфраструктура железнодорожных перевозок, столкнувшись с взрывным ростом трансъевразийских перевозок по железным дорогам, вызванным пандемийной блокировкой китайских портов, просто не справилась с наплывом грузом. Отсюда проблемы с контейнерами и прочие сложности. В частности, по основным линиям коммуникаций Китай-Россия-ЕС, Китай-Казахстан-Россия-ЕС в 2021 году был зафиксирован рост более чем на 50 процентов (568 тысяч контейнеров за девять месяцев 2021 года). Однако транскаспий как дублирующий маршрут принимает в десятки раз меньше грузов, но и тут был зафиксирован рост на рекордные 84 процента", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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