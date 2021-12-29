AZAL объявляет 50% скидку на покупку авиабилетов в ряд стран

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" объявляет 50-процентную скидку на покупку авиабилетов с 29 по 31 декабря на рейсы в период с 10 января по шестое марта 2022 года.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, скидки применяются на рейсы по следующим направлениям:

- Баку - Стамбул - Баку;

- Баку - Тель-Авив - Баку;

- Баку - Лондон - Баку;

- Баку - Дубай - Баку;

- Баку - Минеральные воды - Баку;

- Баку - Кувейт - Баку;

- Баку - Джидда - Баку;

- Баку - Москва - Баку;

- Баку - Анталья - Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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