Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг.

Транспорт 12 января 2022 17:18 (UTC+04:00)
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг.
В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство
В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство
В Азербайджане ожидается повышение пенсий по инвалидности
В Азербайджане ожидается повышение пенсий по инвалидности
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия Транспорт 17:55
Грузинский импорт бензина и дизтоплива превысил 1 млн тонн Грузия 17:42
Центр развития электронного правительства Азербайджана обнародовал экономию средств в 2021 г. ИКТ 17:38
Грузия увеличила импорт бензина и дизельного топлива Грузия 17:36
Парламент Ирана одобрил переброску воды из Оманского залива в глубь территории Политика 17:34
Владимир Путин принял Генерального прокурора Азербайджана Политика 17:27
В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство Общество 17:25
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг. Транспорт 17:18
В Азербайджане ожидается повышение пенсий по инвалидности Общество 17:09
Национальная атомная компания Казахстана запретила перевозки химреагентов в темное время суток Казахстан 17:07
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен в 2021 г. вырос на треть Турция 16:56
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Саудовской Аравии (ФОТО) Политика 16:53
ОЧЭС и TRACECA прорабатывают единые подходы в сфере гармонизации транспортных процедур Транспорт 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:33
В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 человек Общество 16:31
В Австрии выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки Европа 16:28
Патентный рынок США пережил крупнейшее за 10 лет падение США 16:26
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы Израиль 16:22
Показания Тофига Ягублу не нашли своего подтверждения - Генпрокуратура Азербайджана Общество 16:15
Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана Политика 16:08
Посол Казахстана поблагодарил Азербайджан за поддержку Политика 16:07
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение Политика 16:02
В министерстве образования Азербайджана произведен ряд кадровых назначений Общество 15:52
Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана Узбекистан 15:51
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 15:39
Жилье на вторичном рынке Баку подешевело Экономика 15:34
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) Культура 15:32
Газоперерабатывающий завод в Казахстане закупит насосы Тендеры 15:24
"Туркменгаз" закупит оборудование Тендеры 15:22
В Казахстане примут меры по сокращению госдоли в экономике Бизнес 15:19
Азербайджанский экспорт фундука сократился Экономика 15:12
Иран намерен осуществлять обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан - советник министра Энергетика 15:09
Кремль о сроках вывода сил ОДКБ из Казахстана Казахстан 15:03
Цены на аренду жилья в Баку снизились Экономика 15:03
Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ - Токаев Казахстан 14:56
Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС Политика 14:49
В Азербайджане может быть узаконена дистанционная работа - изменения в Трудовой кодекс (ФОТО) Экономика 14:45
В Казахстане разрабатываются новые меры для ужесточения закупочных процедур Казахстан 14:24
Из-за болезни азербайджанской актрисы приостановлены съемки популярного турецкого сериала (ФОТО) Звёздный мир 14:21
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление ИКТ 14:20
На рынке нефтепродуктов Казахстана создадут новые условия реализации ресурсов Энергетика 14:18
Названо число пользователей Facebook в Азербайджане ИКТ 14:15
Министр обороны Азербайджана принял нового командующего российскими миротворцами Политика 14:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам (ФОТО) Политика 14:07
Узбекский импорт сахара из Азербайджана за 11 месяцев превысил 4 тыс. тонн Узбекистан 13:58
Группа азербайджанских паломников завтра отправится в малый хадж Общество 13:49
Иран изучает предложение "пятерки" о подписании временного соглашения по СВПД Ядерная программа 13:31
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:30
Путин заявил, что "Спутник" V эффективнее других вакцин работает против "омикрона" Россия 13:25
Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора Общество 13:20
Зангезурский коридор еще больше укрепит позиции Турции и Азербайджана на мировой арене - эксперт Экономика 13:18
Страховая компания A-Qroup открыла новое представительство в Губе (ФОТО) Экономика 13:17
ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г. Грузия 13:06
Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 13:05
Названы фактические объемы транспортировки газа по TAP в 2021 г. Энергетика 12:55
Президент Казахстана прибыл в Алматы Казахстан 12:54
Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол Бизнес 12:50
Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 12:33
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе Армяно-азербайджанский конфликт 12:23
Туркменистан выделит Афганистану кредит для оплаты взноса по проекту ТАПИ Транспорт 11:47
При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае осложнений - азербайджанский врач Общество 11:40
ВБ огласил прогнозы по реальному росту ВВП Азербайджана в 2022-2023 гг. Бизнес 11:32
ООН удостоила Сугру Багирзаде медали Леонардо да Винчи (ФОТО) Культура 11:17
В Германии зафиксировали рекордные 80 430 случаев заражения коронавирусом Европа 11:16
Казахстанское АО закупит сжиженный пропан Тендеры 11:12
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:10
Иран готов провести межафганскую встречу с участием талибов, сопротивления и стран региона Политика 11:08
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:08
В Казахстане утвердят концепцию инвестиционной политики до 2025 года Казахстан 10:36
Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность границ Азербайджана в усиленном режиме - минобороны Политика 10:36
Армянские вооруженные силы вновь совершили провокации на границе - минобороны Азербайджана Политика 10:35
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы Политика 10:30
ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» объявило тендер Тендеры 10:13
Госслужба автотранспорта Азербайджана о состоянии автовокзалов в некоторых районах Общество 10:10
В Казахстане введут субсидирование стоимости зерна Казахстан 10:09
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 января Финансы 09:47
В Азербайджане задержаны 4 человека, проникшие без разрешения на освобожденные территории Общество 09:46
Минэнерго США обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2022-2023 гг. Энергетика 09:40
Обязательства Нацбанка Грузии перед нерезидентами превысили $9 млн Грузия 09:29
Нефть торгуется без единой динамики Энергетика 09:28
С 12 января возобновляются торги на валютном рынке KASE Бизнес 09:26
Турция вывезла из Алматы 165 своих граждан Турция 08:58
Доменек Торрент заменит Фатиха Терима в «Галатасарае» Спорт 08:56
Объем торговли Ирана и Таджикистана достигнет 500 млн. евро Иран 08:48
ICGB использует все договорные инструменты, чтобы уложиться в сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 08:28
В Индии испытали улучшенную крылатую ракету BrahMos Другие страны 08:21
Контроль за выводом средств из страны усилен в Казахстане Казахстан 07:56
Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер Казахстан 07:51
Умер российский телеведущий Михаил Зеленский Россия 07:30
Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности Казахстан 07:24
В Турции проливные дожди вызвали наводнение Турция 06:50
Миротворцы в Казахстане ведут наблюдение с БПЛА в четырех районах воздушной разведки Казахстан 06:05
Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE приблизилась к $84 за баррель Энергетика 05:36
В Турции произошло землетрясение Турция 05:04
Фармкомпания Pfizer заявила, что сокращает свой торговый персонал в США В мире 04:31
На церемонии "Оскар" впервые за три года будет ведущий В мире 03:55
Турция дорожит своим нематериальным культурным наследием - Эрдоган Турция 03:26
Шарль Мишель 13 января посетит Чехию Европа 02:53
КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты Другие страны 02:20
Глава МИД Франции заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке продвигаются медленно Ядерная программа 01:52
Все новости