В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия
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"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО)
Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление
Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора
Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол
При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае осложнений - азербайджанский врач
Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность границ Азербайджана в усиленном режиме - минобороны
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы
ICGB использует все договорные инструменты, чтобы уложиться в сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария
Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер