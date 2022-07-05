Создание транспортных и логистических маршрутов увеличит объемы упрощенных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Создание новых транспортных и логистических маршрутов в регионе повлияет на дальнейший рост упрощенных (безбумажных) грузоперевозок.

Об этом, как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Бакинского международного морского торгового порта, сказал заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов в ходе посещения Бакинского порта.

По его словам, Азербайджан и Узбекистан являются важными игроками в сфере регионального сотрудничества, а Бакинский порт играет роль межрегионального логистического хаба.

В ходе посещения порта члены узбекской делегации ознакомились с проектами, направленными на упрощение процедур региональной торговли, улучшение транзитных и мультимодальных перевозок в рамках существующих торговых коридорах.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся роли "сухих портов" Узбекистана и Бакинского международного морского торгового порта в Транскаспийском международном транспортном маршруте, и мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойного потока грузов из Центральной Азии в Европу.

Также было отмечено, что партнерство между портами и логистическими центрами обеих стран внесет огромный вклад в создание новых транспортных и логистических маршрутов в регионе и повлияет на дальнейший рост упрощенных (безбумажных) грузоперевозок.