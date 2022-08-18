БАКУ /Trend/ - Узбекистан, Азербайджан и Турция нацелены на дальнейшее упрощение процесса грузоперевозок через территорию своих стран.

Об этом Trend сообщили в министерстве транспорта Узбекистана.

Как отметили в министерстве, в настоящее время наблюдается постепенное увеличение грузоперевозок по т.н. Среднему коридору.

"Грузоперевозчики Узбекистана увеличивают перемещение товаров через Каспийское море. В связи с этим мы планируем совместно с транспортными властями государств, через территорию которых пролегает данный коридор, создать наиболее благоприятные условия", - сказали в ведомстве.

В свою очередь железнодорожными организациями Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Турции, Узбекистана, Туркменистана уже предоставлены скидки до 70% на перевозку контейнерных блок-поездов.

Согласно подписанной недавно трехсторонней декларации, транзитный потенциал Турции, Азербайджана и Узбекистана в рамках транспортных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад" будет развиваться путем принятия совместных скоординированных действий по изучению имеющихся проблем и дальнейшего упрощения всего процесса грузоперевозок, отметили в министерстве.