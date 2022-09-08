Выросла перевалка грузов через казахстанские порты в направлении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объем грузов, переваленных через порты Казахстана в направлении Азербайджана, составил 1,9 млн тонн по итогам восьми месяцев 2022 года, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам текущей ситуации с перевозками грузов через морские порты и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Как сообщалось, сегодня развитие транспортной инфраструктуры и транзитной связанности грузопотоков непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности Транскаспийского маршрута, возросла роль морских портов Актау и Курык. Так, за 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты РК перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также наблюдается динамика роста объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В частности, за 8 месяцев по ТМТМ перевезено 1,3 млн тонн грузов, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.

На сегодня транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему порядка 6 млн тонн, в том числе 80 тыс. ДФЭ.