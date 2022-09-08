В Казахстане выросло производство сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - В прошлом году казахстанскими заводами было произведено более 13 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 183 млрд тенге, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Об этом стало известно в ходе совещания о текущем состоянии и перспективах развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения Казахстана.

По словам председателя Комитета индустриального развития Ильяса Оспанова, годовой рост производства сельскохозяйственной техники составил 130%, или в 2,3 раза.

В текущем году на реализацию программы льготного лизинга сельхозтехники будет выделено более 40 млрд тенге. Из них 30 млрд будут привлечены из средств АО «Жасыл Даму», остальные 10 млрд тенге - с рынка капитала АО «КазАгроФинанс». Кроме того, 7 млрд тенге выделит «Фонд развития промышленности».

«Развитие сельскохозяйственного машиностроения в стране – одна из приоритетных государственных задач. В целях поддержки производства отечественной сельскохозяйственной техники будет создан Национальный центр развития сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа. Дело в том, что в стране достаточно ресурсов в аграрном секторе и преобладает количество потребителей этой продукции», – отметил председатель Комитета.