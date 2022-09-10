Азербайджан все более привлекателен как международный транзитный хаб – АНАЛИЗ ФАКТОРОВ

БАКУ /Trend/ - Подписание сегодня Бакинской декларации по итогам первой трехсторонней встречи между официальными представителями Азербайджана, России и Ирана по развитию международного транспортного коридора Север-Юг имеет большое значение с точки зрения дальнейшего повышения транспортных возможностей нашей страны. Согласно декларации, подписанной заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем премьер-министра России Александром Новаком, министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми, стороны выражают готовность к сотрудничеству в области оценки, а также анализа инфраструктурных и транспортных возможностей для полного использования потенциала коридора и учитывают предложенную цель по транспортировке 30 миллионов грузов, в том числе транзитных, между этими странами до 2030 года.

Цель строительства транспортного коридора Север-Юг

К проекту этого транспортного коридора, который был основан межправительственным соглашением между Россией, Ираном и Индией, подписанным 12 сентября 2000 года, Азербайджан присоединился в 2005 году. Коридор строится с целью ускорить процесс доставки грузов, перевозимых из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу. В рамках строительства транспортного коридора Азербайджан нацелен на создание инфраструктуры, отвечающей современным стандартам. Для этого строятся новые дороги и мосты. Данное соглашение ратифицировали Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина.

Замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов, выступая на мероприятии, посвященном перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сказал, что сегодня по коридору Север-Юг перевозка грузов в год составляет 0,5 млн тонн тонн, а в перспективе планируется довести эту цифру до 4 млн тонн. По железной дороге в среднесрочной перспективе объем потока грузов планируется довести до 6 млн тонн, а в долгосрочной перспективе - до 20 млн тонн.

Азербайджан в центре международного транспортного коридора

С ростом международного внимания к транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим по территории Азербайджана, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, ежегодно наблюдается значительный рост грузоперевозок через территорию нашей страны. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил на трехсторонней встрече в Баку, что в январе-августе этого года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана выросли на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за шесть месяцев текущего года объем транзитных перевозок увеличился на более чем 50 процентов.

26 августа премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая в качестве гостя на заседании Евразийского межправительственного совета в кыргызском городе Чолпон-Ата, отметил, что растет объем транзитных грузов, перевозимых через новый международный морской торговый порт Алят на Каспии.

Было подчеркнуто, что портовая инфраструктура позволяет перевозить в год до 15 млн тонн грузов, включая 100 000 TEU контейнеров. Однако рост грузоперевозок и связанные с этим прогнозы требуют увеличения его пропускной способности. С учетом этого была заложена основа второй фазы для расширения пропускной способности порта до 25 млн тонн грузов и 500 тысяч TEU контейнеров.

В связи с увеличением объема перевозок в настоящее время в Бакинском международном морском торговом порту ведутся проектные работы в рамках второй фазы. По завершении реализации проекта пропускная способность порта будет доведена до 25 миллионов тонн.

Причины, обусловливающие привлекательность Азербайджана с точки зрения международных грузоперевозок

1. Одной из основных целей транснациональных компаний является безопасная доставка производимой продукции до потребителя. Геополитическая ситуация в мире такова, что большинство стран не могут дать компаниям гарантии безопасности. В этом вопросе позиция транснациональных компаний в отношении Азербайджана совершенно иная. Крупные корпорации полностью доверяют предоставленным Азербайджаном гарантиям безопасности. Потому что наша страна на фоне происходящих в мире политических потрясений, войн и революций смогла сохранить статус самого стабильного государства региона. Это делает Азербайджан привлекательным государством для транснациональных транспортных компаний.

2. Транзитные перевозки через Азербайджан, находящийся на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, очень выгодны с точки зрения расстояния и времени транспортировки грузов между государствами Евросоюза и Китаем, Индией и другими восточными странами.

3. Также внимание транснациональных компаний привлекает качественная транспортная инфраструктура Азербайджана - отвечающая современным стандартам сеть железных и автомобильных дорог. В частности, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, крупнейший на Каспии торговый флот Азербайджана, современный судостроительный завод еще больше увеличивают транспортные возможности нашей страны. Также Азербайджан в короткие сроки завершил строительство ряда дорог, аэропортов и других объектов инфраструктуры, которые станут частью Зангезурского коридора.

4. Победа Азербайджана в 44-дневной войне создала новые реалии как в регионе Южного Кавказа, так и в геополитической картине мира. Реализация проекта Зангезурского коридора значительно увеличит транзитные возможности нашей страны. Зангезурский коридор создает дополнительные возможности транзита через Азербайджан 5-8 миллионов тонн грузов. Кроме того, формат 3+3может привести к созданию нового транспортного хаба в регионе. Естественно, основным участником транспортной сети, которую планируется создать между странами региона, является Азербайджан. Это связано с тем, что наша страна расположена в центре этой транспортной сети и граничит со всеми государствами, входящими в формат 3+3.

5. С началом боевых действий в Украине 24 февраля 2022 года мир вступил в новую геополитическую и экономическую эру. Жесткие санкции европейских государств и США в отношении России приводят к кардинальному изменению транспортной карты мира. Это связано с тем, что государства с большой экономикой, такие как Китай, Япония и Южная Корея, расположенные на востоке и имеющие обширные торговые связи с Европой, осуществляли грузоперевозки на Запад в основном с территории России. Но санкции, введенные в отношении Москвы резко сократили грузоперевозки по территории России. Большинство компаний не заинтересовано в перевозке грузов по территории России, так как хочет избежать западных санкций. Как западные, так и восточные компании вынуждены искать новые, альтернативные маршруты для интенсивного и безопасного осуществления грузоперевозок. Северный коридор, проходящий через Россию, практически закрыт по известным причинам. Южный коридор, большая часть которого проходит через Афганистан, Иран, Сирию и Ирак, опасен. И то, что Афганистан, Сирия и Ирак являются главным полем для террористических группировок, а также санкции, введенные Западом в отношении Ирана, удерживают компании от использования этого коридора. Поскольку Северный и Южный коридоры теряют свою эффективность, значение Среднего коридора, в котором расположен Азербайджан, серьезно возрастает. Коридор из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию, а также Черное море привлекает внимание транснациональных компаний своей стабильностью и надежностью. Начавшиеся после 44-дневной войны мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, обсуждение разблокировки транспортных линий, проходящих через регион, вселяют еще большие надежды на будущее Среднего коридора. Это увеличивает интерес международных сил к Азербайджану.

Выступая на различных международных экономических форумах, конференциях, Президент Ильхам Алиев заявлял, что в нашей стране реализуются программы по диверсификации экономики. Естественно, увеличение транспортных возможностей Азербайджана очень важно с точки зрения диверсификации экономики страны, является большим вкладом в экономику. Процессы показывают, что Азербайджану под руководством Президента Ильхама Алиева удается привлекать внимание ведущих мировых компаний, наряду с нефтегазовой сферой, и в связи с транспортными коридорами, получать экономические и политические дивиденды от геополитических процессов, происходящих как в нашем регионе, так и в мире. Следует особо подчеркнуть, что внимание к Азербайджану ведущих экономик мира, транснациональных компаний является подтверждением на деле слов Президента Ильхама Алиева “Наши слова не расходятся с делами”.

(Перевод: Нубар Кулузаде)