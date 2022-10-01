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Новая система управления операциями "Азербайджанских железных дорог" сократила время погрузочно-разгрузочных работ

Транспорт Материалы 1 октября 2022 15:48 (UTC +04:00)
Новая система управления операциями "Азербайджанских железных дорог" сократила время погрузочно-разгрузочных работ

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Новая система управления операциями ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сократила время погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожных платформах в Бакинском порту на 25 процентов, или до трех дней.

Как сообщили в субботу Trend в ЗАО, в будущем ожидается еще большее сокращение этого периода.

Было отмечено, что оперативное взаимодействие азербайджанских железнодорожников с грузинскими коллегами позволило устранить возникшие ранее проблемы с движением контейнерных поездов.

"С момента запуска пилотного поезда время обработки железнодорожных фитинговых платформ сократилось на 57 процентов", - сказали в АЖД.

Также было отмечено, что в целях увеличения потока транзитных грузов по основным железнодорожным коридорам проведена соответствующая оценка, собрана информация об их пропускной способности и изучены барьеры.

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