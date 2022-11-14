Зангезурский коридор сократит время перевалки грузов из Китая в Европу - Худаяр Гасанли

БАКУ /Trend/ - Запуск Зангезурского коридора сократит время перевалки грузов из Китая в Европу до двух недель.
Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.
По его словам, запуск Зангезурского коридора значительно снизит и стоимость перевозки грузов.
«Также Зангезурский коридор откроет новые рынки для Азербайджана, в том числе транзит грузов в направлении Африки», - добавил Гасанли.