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Зангезурский коридор сократит время перевалки грузов из Китая в Европу - Худаяр Гасанли

Транспорт Материалы 14 ноября 2022 14:05 (UTC +04:00)
Зангезурский коридор сократит время перевалки грузов из Китая в Европу - Худаяр Гасанли

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Запуск Зангезурского коридора сократит время перевалки грузов из Китая в Европу до двух недель.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, запуск Зангезурского коридора значительно снизит и стоимость перевозки грузов.

«Также Зангезурский коридор откроет новые рынки для Азербайджана, в том числе транзит грузов в направлении Африки», - добавил Гасанли.

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