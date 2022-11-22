Назван рост грузоперевозок по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - Грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс в январе-октябре 2022 года составили 540 тысяч тонн.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал в интервью российским СМИ председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

По его словам, рост по сравнению с 2021 годом составил 26,2 процента, или 112 тысяч тонн.

"БТК открыл перед странами-участницами огромные возможности, в том числе и по выходу на европейское пространство, и создает сегодня огромный потенциал на западном маршруте", - сказал Рустамов.

Отметим, что в 2017 году была сдана в эксплуатацию первая линия БТК. На сегодняшний день протяженность этого маршрута составляет 850 километров.