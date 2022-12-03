Судно "Гусейн Джавид" вышло в первое после ремонта плавание

БАКУ /Trend/ - Отремонтирован универсальный сухогруз "Гусейн Джавид", сообщили Trend в субботу в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, ремонт осуществлялся на Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе. Были отремонтированы основной и вспомогательный двигатели судна, насосы. Очищены и покрашены подводная и надводная части судна, палубы и др.

После ремонта судно успешно прошло проверку и передано в эксплуатацию ASCO.

"Судно "Гусейн Джавид" с карбамидом на борту отправилось в первое после ремонта плавание в направлении туркменского порта Бекдаш", - сказали в ЗАО.

Отметим, что судно "Гусейн Джавид" ходит под азербайджанским флагом во внешних водах с 2016 года. Длина судна составляет 108,33, ширина - 16,74 метра, грузоподъемность - 5,2 тысячи тонн.