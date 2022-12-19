Полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку вновь отменены из-за погодных условий

БАКУ/Trend/ - В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване вновь отложено выполнение запланированных на сегодня, 19 декабря, рейсов авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) из Международного аэропорта Гейдар Алиев в этом направлении и обратно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

"Напоминаем, что в целях безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях. AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации", - говорится в сообщении авиакомпании.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: +994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.