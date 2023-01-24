Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Баку

БАКУ /Trend/ - Utair открывает ряд новых маршрутов и наращивает частоту полетов по имеющимся маршрутам, в том числе и в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию, в 2023 году Utair продолжает увеличивать полетную программу в Ханты-Мансийском автономном округе.

"В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20 процентов больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты, но не менее активно мы наращиваем полеты за рубеж: в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 120 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Напомним, что пассажироперевозки в Азербайджане в 2022 году превысили 1,621 миллиарда человек, что на 33,5 процента превышает показатель позапрошлого года. Большая часть пассажиров (86,7 процентов) была перевезена автотранспортом, 12,9 процента – метрополитеном, 0,4 процента – другими видами транспорта.