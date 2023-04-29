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Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

Транспорт Материалы 29 апреля 2023 13:24 (UTC +04:00)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначили по маршруту Баку-Агстафа-Баку четыре дополнительных рейса, сказали в субботу Trend в пресс-службе ЗАО.

Согласно информации, дополнительные рейсы будут выполнены 29 и 30 апреля.

"Так, 29 и 30 апреля дополнительные рейсы будут выполняться с отбытием в 08:25 из Бакинского железнодорожного вокзала и с прибытием в Агстафу в 13:20. В обратно направлении поезд будет отправляться в 15:30 с прибытием в Баку в 20:25", - сказали в ЗАО.

Отметим, что с 18 марта были запущены первые рейсы скоростными пассажирскими поездами по маршруту Баку- Агстафа-Баку. Общее время в пути составляет четыре часа 55 минут.

Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначены 4 дополнительных рейса по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
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