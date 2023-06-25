БАКУ /Trend/ - Значимость Зангезурского коридора в контексте международных грузоперевозок возросла.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал в ходе мероприятия, посвященного выпуску студентов учебного центра Alstom (центр подготовки специалистов в железнодорожной отрасли) сотрудник по управлению персоналом ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джейхун Нагиев.

По его словам, Азербайджан играет большую роль в транспортировке грузовых не только с Востока на Запад, но в направлении Север - Юг.

«Мы видим значительный потенциал дальнейшего развития железнодорожного сектора нашей страны и в этой связи важно обучение и подготовка соответствующих кадров. Сотрудничество Азербайджанского технического университета с французской компанией Alstom внесет большой вклад в будущее развитие железных дорог и железнодорожных проектов нашей страны», - отметил Нагиев.