AZAL объявляет акцию на праздник Гурбан: скидка 20% на все направления

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанские Авиалинии» предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь праздника Гурбан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну или обе стороны с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.

Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании АЗАЛ, за исключением чартерных, код-шеринговых и направления в Тель-Авив.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов «Азербайджанских Авиалиний», а также обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected].

AZAL поздравляет всех мусульман мира с праздником Гурбан, желает крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана и сбудутся все желания.