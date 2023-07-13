Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Red Wings" с 28 июля запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, сообщает в четверг Trend.

Согласно расписанию авиакомпании, полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Время вылета по понедельникам из Екатеринбурга - 12:55 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 15:10, в обратном направлении самолет будет вылетать в 16:00 с прибытием в аэропорт Екатеринбурга в 20:15, а по пятницам из Екатеринбурга - в 16:30 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 18:45, в обратном направлении самолет будет вылетать в 19:35 с прибытием в аэропорт Екатеринбурга в 23:40.

Время для каждого аэропорта указано местное.

Отметим, что в июне 2023 года Азербайджан посетили 205 910 иностранца, что на 21 процент превышает показатель аналогичного периода прошлого года (170 600), а в январе–июне 2023 года Азербайджан посетили 919 296 туристов (показатель вырос на 44 процента).

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в июне 2023 года вошли Россия (71,7 тысячи человек), Турция (34 тысячи человек), Индия (12,9 тысячи человек), Иран (12,7 тысячи человек), Саудовская Аравия (8,4 тысячи человек), Грузия (7,7 тысячи человек), Казахстан (5,5 тысячи человек), Пакистан (4,7 тысячи человек), Израиль ( 4,3 тысячи человек) и ОАЭ (четыре тысячи человек).