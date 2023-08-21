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AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

Транспорт Материалы 21 августа 2023 17:08 (UTC +04:00)
AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

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С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, заблаговременно приобрести авиабилеты.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В этой связи авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

Важно отметить, что AZAL увеличил число регулярных полетов из Баку в Нахчыван и обратно, доведя их до 10 рейсов в сутки. При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или приобрести в кассах AZAL.

Авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте callcenter@azal.az или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

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