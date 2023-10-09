В Азербайджане создан техкомитет по стандартизации транспортной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Технический комитет по стандартизации транспорта и транспортной инфраструктуры (AZSTAND/TK43) создан Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Азербайджанского института стандартизации, одобрены устав и структура технического комитета по стандартизации транспорта и транспортной инфраструктуры.

Технический комитет создан с целью формирования минимальных требований безопасности и качества к транспорту и транспортной инфраструктуре, обеспечения адаптации стандартизации в области транспорта, в частности судового, авиа, железнодорожного транспорта, к современным требованиям и передовой международной практике, а также создания базы нормативных документов для реализации процедуры оценки соответствия продукции и услуг, необходимых в этой сфере.

Отметим, что в комитете будут представлены министерство цифрового развития и транспорта и его подведомственные учреждения, министерство экологии и природных ресурсов, министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Исполнительная власть города Баку, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Бакинский инженерный университет, Государственное агентство экологической экспертизы, Государственное агентство автомобильных дорог, ЗАО «Бакинский метрополитен», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Бакинский порт и другие.