БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще 4 компаниям выданы разрешения на деятельность такси, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Агентства наземного транспорта Азербайджана, 4 компании уже обратились в агентство за получением разрешения на деятельность операторов заказа такси, подав соответствующие документы через электронную систему.

Регулирование деятельности операторов заказа такси на основании соответствующего разрешения важно с точки зрения обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Таким образом, рассматриваемое разрешение подтверждает соответствие услуг, оказываемых оператором заказа такси, в том числе безопасность персональных данных клиентов.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О персональных данных", информационные системы персональных данных, используемые операторами заказа такси при оказании услуг, должны пройти государственную регистрацию и соблюдаться требования, связанные с защитой персональных данных.

Следует отметить, что заказы на такси в информационных системах операторов заказа такси, а также информация о режиме работы и отдыха водителя должны передаваться в информационную систему агентства в режиме реального времени.

Напомним, что разрешения на осуществление данной деятельности выдаются согласно Закону Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".