В Азербайджане по международным стандартам готовятся специалисты для транспортно-логистической сферы

БАКУ /Trend/ — В Азербайджане активно внедряются учебные программы подготовки специалистов в транспортно-логистической и экспедиторской сферах, и это очень актуально с учетом ускоренного развития страны как крупного международного транспортного хаба, сказал в интервью Trend глава Ассоциации транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана Кямран Габибов.

"Для того, чтобы успешно функционировать в качестве крупного торгового и транспортного хаба, нужно ускорить подготовку квалифицированных кадров. Эта работа начата", — сказал он.

По словам Габибова, созданная в 2021 году Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана придает большое значение развитию человеческого капитала.

"В ведущих вузах Азербайджана, например, в ADNSU, Авиационной академии открыты факультеты логистики, и это вдохновляет. Крупный специализированный факультет действует в Техническом университете, который является членом нашей Ассоциации. Ассоциация и другие профильные структуры проводят мастер-классы, организуют практику для студентов, и это всё даст свои позитивные плоды", - сказал он.

Также, по его словам, Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана открыла тренинговый центр, получив аккредитацию от британского университета "Chartered Institute of logistics & transport" — одного из ведущих специализированных университетов мира.

"В этом Центре мы обучаем профессиям логиста, экспедитора с нуля. После экзамена выдается международно признанный сертификат, позволяющий работать по всему миру", — сказал Габибов.

Кроме того, по его словам, студентов с 2023 года привлекают к участию в международных транспортно-логистических форумах Азербайджана.

"Такой подход стимулирует развитие высококвалифицированных кадров, что очень важно для экономического развития страны", — отметил Габибов.