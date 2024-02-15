Названо число зарегистрированных в Азербайджане портов и портовых объектов

БАКУ/Trend/ - За восемь лет работы государственного реестра морских портов Азербайджана, в нем прошло регистрацию семь портов разного назначения и еще 21 объект морских операций с портовой инфраструктурой.

Такие данные содержатся в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает в четверг Trend.

"Наличие развитой портовой инфраструктуры Азербайджана важно не только для ненефтяного сектора страны, но и для дальнейшего увеличения транзитного потенциала. В стране созданы благодатные условия для того, чтобы Азербайджан стал важным транспортно-логистическим центром", - отмечено в пресс-релизе.

Отметим, что морские порты Азербайджана в 2023 году увеличили перевалку грузов на 13,8 процента по сравнению с 2022 годом - до 13,376 миллиона тонн, причем свыше 11 миллионов тонн пришлось на международные транзитные грузы (рост на 2,9 процента).

Самым крупным портом является Бакинский международный морской торговый порт (приемные узлы в "Большом Баку" - Алят, Дюбенди, Сангачал), на территории которого также расположены нефтяные терминалы, паромный терминал и терминал для приема судов Ro-Ro.

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