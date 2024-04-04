Отремонтирован паром типа RoPax "Зарифа Алиева" ASCO

БАКУ/Trend/ — ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) сообщило о завершении ремонта парома типа RoPax "Зарифа Алиева", принадлежащего Морскому транспортному флоту ASCO.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы были проведены качественно и в срок на судоремонтном заводе "Зых" ASCO.

В рамках ремонта на пароме были заменены трубы, отрегулирована работа насосов разного назначения, улучшены жилищные условия для экипажа, внешний вид парома.

"После ремонта судно-паром вновь задействовано в грузоперевозках на Каспии", — отмечено в пресс-релизе.

Напомним, что длина парома "Зарифа Алиева" составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, высота борта - 7,5 метра. По грузоподъемности он больше всех имеющихся паромов на Каспии и может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовиков/TIR за рейс.

В целом, на балансе ASCO имеется 54 судна (самый большой флот на Каспии).

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