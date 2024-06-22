Туркменистан и IMO укрепляют сотрудничество в предотвращении загрязнения морской среды (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Международная морская организация (IMO) активно укрепляют сотрудничество в области предотвращения загрязнения судами морской среды, сообщил эксклюзивно Trend источник в IMO.

"IMO стремится поддерживать государства-члены, нуждающиеся в помощи, в рамках нашей Комплексной программы технического сотрудничества (ITCP). Мы уделяем особое внимание развитию навыков и потенциала людей, работающих в этом секторе, в дополнение к укреплению институтов, чтобы страны могли действовать в соответствии с международными стандартами. Это играет важную роль в обеспечении безопасного и более устойчивого судоходства", - сказал источник.

Представитель организации отметил, что для Туркменистана наивысшим приоритетом в оказании технической помощи всегда была защита Каспийского моря от загрязнений в результате торгового судоходства, и/или минимизация последствий морских инцидентов и аварий.

"Туркменистан имеет береговую линию вдоль Каспийского моря, крупнейшего в мире закрытого водоема, признанного внутренним морем. Это эндорейское озеро с небольшим стоком воды или вообще без него. Эндорейские озера обычно очень соленые и чувствительны к поступлению загрязняющих веществ из морской среды. Каспийское море соединено с сетью внутренних водных путей России, что обеспечивает доступ судов к Черному морю. Черное море имеет выход в Средиземное море через проливы, а затем в открытое море", - добавил источник.

Отметим, что Международная морская организация (IMO) является специализированным учреждением ООН, занимающимся регулированием международного судоходства, основной задачей которого является разработка и утверждение международных стандартов и правил в области безопасности на море, защиты морской среды и предотвращения загрязнения моря, а также регулирование вопросов, связанных с эффективностью перевозок и правами моряков.

IMO также координирует и поддерживает сотрудничество между государствами-членами в этих областях и проводит исследования и подготовку кадров для повышения безопасности и экологической устойчивости морского транспорта.

Напомним, что в начале февраля IMO одобрила присоединение Туркменистана к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. Эта конвенция вступила в силу для Туркменистана 23 апреля этого года.