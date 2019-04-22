Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни двух человек

Разбушевавшаяся в Таджикистане стихия унесла жизни двух человек. В результате схода селевого потока из-за проливных дождей погиб 16-летний житель кишлака Бахористон джамоата Сешанбе города Турсунзаде Азиз Кулов, который пас скот недалеко от населенного пункта, передает Trend со ссылкой на Fergana.agency

Второй жертвой стихии стал житель Душанбе, где, как передает Комитет по чрезвычайным ситуациям республики, из-за сильного ветра на автомашину марки Daewoo Tico упало дерево. В результате пассажир автомашины погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что из-за осадков, приведших к обвалу и размыву береговой линии, утонула двухлетняя девочка.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, до конца апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и интенсивные осадки. В связи с предстоящими осадками и увеличением температурного фона идет интенсивное таяние снега в горах, что может привести к дальнейшему размыванию почвы и их движению, к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалам и размывам береговой линии рек и озер.

В Таджикистане, согласно данным Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий, в период с 1997 по 2018 год было зарегистрировано более 3,4 тысячи ЧП, связанных со стихией. Общий ущерб, нанесенный стихийными бедствиями в этот период, составил $589 млн. При этом ежегодно в результате стихии погибали в среднем по 35 человек, большинство из них становятся жертвами селей и лавин. В прошлом году в результате стихийных бедствий в стране пострадали 50 жилых домов, погибли 12 граждан. Сумма ущерба составила более 34 млн сомони ($3,7 млн).

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