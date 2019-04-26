В Бишкеке состоялся семинар, посвященный проблемам окружающей среды

В Бишкеке состоялся семинар «Проблемы окружающей среды и пути их решения». Введение в системы менеджмента охраны окружающей среды. Интерпретация требований «ISO 14000:2015» для представителей швейных компаний, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Семинар прошел в рамках программы «Продвижение торговли в КР», реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии

Председатель общественного объединения «За качество» Гюльнара Жусупжанова рассказала участникам об основах системы экологического менеджмента, стандартах серии ISO 14000, процессе сертификации «Системы экологического менеджмента» (СЭМ), ключевых особенностях ISO 14001.

По словам эксперта, данный стандарт устанавливает требования для внедрения и оценки на соответствие системы экологического менеджмента. Система экологического менеджмента ISO 14001 требует от предприятий контроля и мониторинга экологических аспектов во всех операциях, снижения воздействия на окружающую среду и улучшения экологических показателей.

«Среди ключевых особенностей ISO 14001 можно выделить: стандарт добровольного применения; содержание требования к системе менеджмента; использование модели Деминга PDCA (ПДПД); осуществление оценки рисков; требование непрерывного совершенствования в деятельности по экологии; требование соответствия законодательным требованиям и требованиям других заинтересованных сторон; организация берет ответственность за загрязнение воздуха (исключение, снижение или управление загрязнением). Экологический менеджмент становится одной из главных функций организации», - отметила Гюльнара Жусупжанова.

Эксперт продолжила, что система экологического менеджмента оказывает свое положительное влияние в первую очередь на экологические аспекты, а также экономические вопросы.

Участница семинара, Вера Тараева отметила, что внедрение системы экологического менеджмента является достаточно важным вопросом в деятельности производственных предприятий. «Это очень важное и серьезное направление и для швейной отрасли. В нашем швейном предприятии мы стараемся разделять отходы, уделяем внимание сбережению электроэнергии, у нас индивидуальное освещение рабочих мест. Мы начнем постепенно внедрять на предприятии полученные в ходе семинара знания», - сказала она.

Справка: Программа «Продвижение торговли в КР» финансируется правительством Швейцарии. Основной целью программы является повышение экспортной конкурентоспособности МСП в текстильном и швейном секторе и укрепление потенциала институтов поддержки торговли и инвестиций.

Международный торговый центр (ITC, www.intracen.org) является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. МТЦ оказывает помощь малым и средним предприятиям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в повышении их конкурентоспособности на глобальных рынках, способствуя тем самым устойчивому экономическому развитию в рамках повестки дня «Помощь в интересах торговли» и целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

Правительство Швейцарии предоставляет помощь в развитии Кыргызстана и поддерживает проекты в таких областях, как здравоохранение, развитие частного сектора, реформы государственного сектора и инфраструктура.

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