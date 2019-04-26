Таджикский Боксер Баходур Усмонов забрал золото чемпионата Азии

26 апреля 2019 17:32 (UTC+04:00)

В столице Таиланда подходит к концу чемпионат Азии по боксу. Баходур Усмонов, выступающий в весовой категории 64 кг, в финальном бою победил монгольского боксера Чинзогира Баатарсуха, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В своем первом бою Усмонов победил японца Даисуки Наримацу, затем он одолел Тугрулбека Паззиева из Туркменистана. В полуфинале Баходуру противостоял опытный казахский спортсмен Саматали Толтаев, над которым он сумел одержать победу и выйти в финал.

Напомним, на азиатском первенстве делегацию боксеров Таджикистана представляли Шермуҳаммад Рустамов, Сомон Хабибов, Баходур Усмонов, Мирзомухаммади Бахтиёр, Шаббос Негматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, а также Сумайя Косимова, Миджгона Самадова, Шоира Зулькайнарова, Идимох Холова и Нилуфар Бобоёрова.

Вся команда Таджикистана, помимо Усмонова, завершила свое участие на чемпионате, не сумев добраться до призовых мест.

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