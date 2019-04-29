Душанбе и Ташкент обсудили перевозку таджикских военных грузов через территорию Узбекистана

29 апреля 2019 09:30 (UTC+04:00)

В Государственном музее Вооруженных Сил Узбекистана в Ташкенте прошла встреча представителей министерств и ведомств Узбекистана с военной делегацией Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, передает Trend со ссылкой на News.tj

Таджикскую делегацию возглавил начальник службы военных сообщений полковник Назарахмад Косимзода.

На встрече стороны обсудили ход выполнения подписанного во время госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте прошлого года соглашения между правительствами Узбекистана и Таджикистана о транзите военных грузов и военных составов через узбекскую территорию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Узбекистана.

Вышеназванное соглашение обеспечивает беспрепятственный транзит военных грузов и составов через территорию Узбекистана. Например, перемещение военных грузов посредством железных дорог Узбекистана из центральной части Таджикистана в Согдийскую область.

Начальник управления военных сообщений Минобороны Узбекистана, подполковник Анвар Сабиров отметил особенности этого соглашения и рассказал о своем видении наращивания дальнейшего сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

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