В Таджикистане создают Национальный природный парк «Ягноб»

24 мая 2019 09:41 (UTC+04:00)

Национальный природный парк «Ягноб» будет создан за счет земель государственного запаса и других землепользователей Айнинского района Согдийской области. Постановление о создании парка принято в начале мая, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Парк создается в целях сохранения и восстановления природных комплексов, имеющих особую экологическую ценность и сохранения культурного наследия (объектов этнографии, археологии, истории и природных ландшафтов), развития экологического туризма, ведения научных работ и устойчивого использования природных ресурсов.

Отмечается, что финансирование Национального природного парка «Ягноб» будет осуществляться за счет полученной прибыли от хозяйственной деятельности и внешних и внутренних инвестиций.

Госкомитету по земельному управлению и геодезии поручается совместно с Агентством лесного хозяйства разработать соответствующие акты о выделении земельного участка для парка «Ягноб» и представить на утверждение в правительство.

Парк будет государственной собственностью и и будет находиться в ведении государственного учреждения особо охраняемых природных территорий.

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